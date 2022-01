Τσουνάμι στα νησιά Τόνγκα από έκρηξη ηφαιστείου – Προειδοποιήσεις για Ιαπωνία και δυτικές ΗΠΑ (video)

Τσουνάμι που φτάνει από την Ιαπωνία μέχρι τις δυτικές ακτές των ΗΠΑ προκάλεσε ηφαίστειο που εξερράγη στο βυθό του Ειρηνικού, στο αρχιπέλαγος των νησιών Τόνγκα, τα οποία έχουν πληγεί από τα παλιρροϊκά κύματα. Το τσουνάμι έχει φτάσει στη νότια Ιαπωνία, ενώ εκφράζονται φόβοι για κύματα ύψους τριών μέτρων. Προειδοποιήσεις για τσουνάμι έχουν εκδοθεί για τη Χαβάη, την Αλάσκα και τις δυτικές ακτές των ΗΠΑ.

Στα νησιά Τόνγκα, βίντεο που δημοσιεύτηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τα παλιρροϊκά κύματα να χτυπούν στις ακτές, πλήττοντας πολλά σπίτια και μια εκκλησία. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς.

Πολλές περιοχές έχουν καλυφθεί από στάχτες, ενώ έχουν διακοπεί η ηλεκτροδότηση, οι τηλεφωνικές επικοινωνίες και οι υπηρεσίες διαδικτύου.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι στάχτη πέφτει πάνω από την πρωτεύουσα Νουκουαλόφα, η οποία βρίσκεται μόλις 65 χιλιόμετρα νότια από το σημείο της έκρηξης του ηφαιστείου.

Tsunami videos out of Tonga 🇹🇴 this afternoon following the Volcano Eruption. pic.twitter.com/JTIcEdbpGe

— Jese Tuisinu (@JTuisinu) January 15, 2022