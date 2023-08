Ιαπωνία: Στον Ειρηνικό νερά με τρίτιο από το πυρηνικό εργοστάσιο στη Φουκουσίμα

Η Ιαπωνία έθεσε σε εφαρμογή το αμφιλεγόμενο σχέδιό της να ρίξει στον Ειρηνικό Ωκεανό χρησιμοποιημένα και κατόπιν επεξεργασμένα νερά από το κατεστραμμένο ηλεκτροπαραγωγικό πυρηνικό εργοστάσιο Φουκουσίμα Νταϊίτσι, στη βορειοανατολική Ιαπωνία, ανακοίνωσε η TEPCO, η εταιρεία η οποία διαχειρίζεται την εγκατάσταση.

Οι αντλίες ενεργοποιήθηκαν και οι βαλβίδες άνοιξαν προκειμένου τα νερά να καταλήξουν στη θάλασσα.

Τα νερά αυτά έχουν υποστεί επεξεργασία, ώστε να καθαριστούν από τις περισσότερες ραδιενεργές ουσίες, όμως δεν κατορθώθηκε να φιλτραριστεί το τρίτιο, ισότοπο του υδρογόνου που είναι εξαιρετικά δύσκολο να διαχωριστεί από το νερό, αλλά δεν θεωρείται επικίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία παρά σε μεγάλες συγκεντρώσεις.

Η διαδικασία χαρακτηρίζεται ασφαλής και ακίνδυνη από τις αρχές της Ιαπωνίας και τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), ο οποίος ανέλαβε να επιβλέψει το εγχείρημα και έδωσε πράσινο φως τον Ιούλιο.

Ωστόσο προκαλεί έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις προστασίας του περιβάλλοντος, ιάπωνες αλιείς, καθώς και κυβερνήσεις κρατών της περιοχής, ειδικά της Κίνας. Διαδηλώσεις έχουν ξεσπάσει σε πόλεις της Ιαπωνίας και σε άλλες χώρες της Ασίας, ενάντια στα απόνερα που θα καταλήξουν στον Ειρηνικό Ωκεανό, 12 χρόνια μετά το σεισμό και το τσουνάμι με επακόλουθο τα προβλήματα ψύξης των πυρηνικών αντιδραστήρων.

Dump causes waves.



South Koreans and Japanese protest against Tokyo's decision to begin releasing wastewater from the crippled Fukushima nuclear plant into the Pacific.



The water was used to cool the reactors after they went into meltdown following the 2011 earthquake and… pic.twitter.com/qCLA4mqUtT