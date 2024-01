Ιαπωνία: Στις φλόγες επιβατικό αεροπλάνο στο αεροδρόμιο του Τόκιο – Σώοι οι 367 επιβάτες

Στις φλόγες έχει παραδοθεί ένα επιβατικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Ηaneda του Τόκιο με την επιχείρηση της πυροσβεστικής να είναι σε εξέλιξη με τους 367 επιβάτες και το πλήρωμα να έχουν προλάβει να το εγκαταλείπουν εγκαίρως.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το αεροσκάφος της Japan Airlines έπιασε φωτιά μετά την προσγείωσή του στον διάδρομο με τον αριθμό των επιβαινόντων να ανέρχεται κατά άλλες πληροφορίες μεταξύ 367 και 400.

#BREAKING: First images coming out of Japan airport showing flames pouring out of the Japan Airlines aircraft. @6newsau https://t.co/IGe6xdfSfs pic.twitter.com/d6moibjnOo