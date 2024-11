Ιαπωνία: Λευκή «έστω και αργά» η κορυφή του όρους Φούτζι – Αρνητικό ρεκόρ 130 ετών ο πρώτος Οκτώβρης χωρίς χιόνι

Το όρος Φούτζι, το ψηλότερο βουνό στην Ιαπωνία, ανέκτησε και πάλι την εμβληματική χιονισμένη του κορυφή, που παρέμενε γυμνή αντί του φυσιολογικού για την εποχή λευκού. Οι ανησυχίες συνδέονται με το θερμότερο καλοκαίρι στην Ιαπωνία φέτος καθώς η μέση θερμοκρασία ήταν κατά 1,76 βαθμούς Κελσίου υψηλότερη από το συνηθισμένο. Οι βροχοπτώσεις δεν μετατράπηκαν σε χιόνι κι έτσι στις 29 Οκτωβρίου, είχε ανακοινωθεί το αρνητικό ρεκόρ της απουσίας χιονιού έπειτα 130 χρόνια, σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Έστω και καθυστερημένα έπεσε λίγο χιόνι κοντά στην ύψους 3.776 μέτρων κορυφή στο βουνό, το οποίο είναι και ενεργό ηφαίστειο, όπως ανακοίνωσε το Μετεωρολογικό Γραφείο στο παρατηρητήριο Κόφου, το οποίο ανακοινώνει την πρώτη χιονόπτωση στο Όρος Φούτζι κάθε χρόνο από τότε που άρχισαν να τηρούνται αρχεία το 1894.

Η «πρώτη χιονόπτωση» στο Φούτζι ορίζεται ως το σημείο όπου όλο ή τμήμα του βουνού καλύπτεται με χιόνι, ορατό από το παρατηρητήριο του Κόφου για πρώτη φορά μετά το καλοκαίρι.

Mount Fuji, Japan’s highest mountain, has been snowless for longer this year than any other in its 130-year record books. Snow usually begins forming on the iconic 12,388-foot peak in early October, but has yet to accumulate — the first flakes are forecasted for this week. pic.twitter.com/z19U3Emiwd