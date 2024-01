Ιαπωνία: Έκρηξη ηφαιστείου στο νησί Σουανοσέσιμα

Ένα ηφαίστειο εξερράγη στο απομακρυσμένο νησί Σουανοσέσιμα στη νοτιοδυτική Ιαπωνία, ανακοίνωσε τα ξημερώματα Κυριακής (τοπική ώρα) η γιαπωνέζικη κυβέρνηση.

Δεν έχει επιβεβαιωθεί καμία ζημιά λόγω της έκρηξης, μετέδωσε ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός σταθμός NHK, επικαλούμενος τοπικό αστυνομικό τμήμα στην επαρχία Καγκοσίμα.

Η γιαπωνέζικη κυβέρνηση εξέδωσε προειδοποίηση ανεβάζοντας το επίπεδο για ηφαιστειογενή δραστηριότητα σε 3 – με 5 τον ανώτατο βαθμό – για τη Σουανοσέσιμα , περιορίζοντας την είσοδο σε επικίνδυνες περιοχές γύρω από το ηφαίστειο.

