Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ υποστηρίζει ότι μετανάστης απειλούσε να σκοτώσει τον Τραμπ – Παγίδα βλέπουν οι Αρχές

Σε έναν σοκαριστικό ισχυρισμό προέβη η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Κρίστι Νόεμ, καθώς υποστήριξε ότι ένας παράτυπος μετανάστης συνελήφθη επειδή απειλούσε να δολοφονήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και στη συνέχεια σκόπευε να «αυτοαπελαθεί», ωστόσο η γνώμη των Αρχών που ερευνούν είναι διαφορετική και πιστεύουν ότι η υπόθεση είναι στημένη.

Τα πάντα ξεκίνησαν από μία ανάρτηση της υπουργού Εσωτερικής Ασφαλείας των ΗΠΑ, η οποία στο Χ, ανακοίνωσε τη σύλληψη ενός 54χρονου άνδρα που απειλούσε να σκοτώσει τον Τραμπ. Μάλιστα συνόδευε την ανάρτησή της με φωτογραφία του άνδρα, καθώς και με μία χειρόγραφη επιστολή.

«Χάρη στους αξιωματικούς της ICE, αυτός ο παράνομος αλλοδαπός που απείλησε να δολοφονήσει τον πρόεδρο Τραμπ βρίσκεται πίσω από τα κάγκελα. Αυτή η απειλή έρχεται ούτε ένα χρόνο αφότου ο πρόεδρος Τραμπ δέχθηκε πυροβολισμούς στο Μπάτλερ της Πενσυλβάνια και λιγότερο από δύο εβδομάδες αφότου ο πρώην διευθυντής του FBI Κόμεϊ ζήτησε τη δολοφονία του προέδρου. Όλοι οι πολιτικοί και τα μέλη των μέσων ενημέρωσης θα πρέπει να λάβουν υπόψη αυτές τις επανειλημμένες απόπειρες κατά της ζωής του Προέδρου Τραμπ και να μετριάσουν τη ρητορική τους. Θα συνεχίσω να λαμβάνω όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσω την προστασία του Προέδρου Τραμπ», ανέφερε χαρακτηριστικά η Κρίστι Νόεμ στην ανάρτησή της.

Thanks to our ICE officers, this illegal alien who threatened to assassinate President Trump is behind bars.



This threat comes not even a year after President Trump was shot in Butler, Pennsylvania and less than two weeks after former FBI Director Comey called for the… pic.twitter.com/Sr2pI08NuQ