Η Χαμάς παρέδωσε δύο Ισραηλινούς ομήρους στον Ερυθρό Σταυρό στη Γάζα – Ένας ακόμη αναμένεται να αφεθεί ελεύθερος

Η Χαμάς παρέδωσε τον Γαλλοϊσραηλινό όμηρο Οφέρ Καλντερόν και τον Ισραηλινό Γιάρντεν Μπίμπας στον Ερυθρό Σταυρό στη Χαν Γιούνις της Λωρίδας της Γάζας, όπως μεταδίδουν τηλεοπτικά δίκτυα.

Yarden Bibas is now on Hamas’ stage, forced to wave.



Yarden was kidnapped with his family from the Nir Oz kibbutz: 9-month-old Kfir, 4-year-old Ariel, and 32-year-old Shiri.



Shiri, Kfir, and Ariel are still being held hostage in Gaza. pic.twitter.com/zpXzjdixzn