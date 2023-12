Η Χαμάς δείχνει να «καταρρέει» – Μέλη της παραδίνονται ημίγυμνοι στον ισραηλινό στρατό, σύμφωνα με τοπικά μέσα

Η ισραηλινή επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας οδηγεί στο θάνατο και την παράδοση πολλών μαχητών της Χαμάς της οποίας το «δίκτυο καταρρέει», δήλωσε ο επικεφαλής του ισραηλινού γενικού επιτελείου στρατηγός Χερτσί Χαλεβί, καλώντας για «αύξηση της στρατιωτικής πίεσης» στον παλαιστινιακό θύλακα.

Σύμφωνα με τους Times of Israel στις αρχές της εβδομάδας είχαν κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικόνες που έδειχναν δεκάδες άνδρες να συλλαμβάνονται από τις IDF. Ο εκπρόσωπος του στρατού δήλωσε αργότερα ότι ανακρίνονται όλοι όσοι βρίσκονται στην περιοχή και παραδόθηκαν μετά τις μάχες.

Στο υλικό που έχει δοθεί στη δημοσιότητα φαίνονται μέλη της Χαμάς να παραδίνονται και να καταθέτουν τα όπλα τους φορώντας μόνο τα εσώρουχά τους.

Leaked footage from the northern Gaza Strip today shows an apparent Hamas operative slowly placing an assault rifle on the ground, as dozens of Palestinian men surrendered to IDF troops. pic.twitter.com/glEbGBj50i