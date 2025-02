Η τραγουδίστρια Σαντάλ Κρίβιαζουκ αλλάζει τους στίχους του καναδικού ύμνου σε αγώνα χόκεϊ μετά τις δηλώσεις του Τραμπ

Η τραγουδίστρια Σαντάλ Κρίβιαζουκ (Chantal Kreviazuk) άλλαξε τους στίχους του εθνικού ύμνου του Καναδά κατά τη διάρκεια του αγώνα του πρωταθλήματος χόκευ επί πάγου “4 Nations Face-Off” μεταξύ των ΗΠΑ και του Καναδά την Πέμπτη, βάζοντας παραπάνω λάδι στη φωτιά σε έναν διαγωνισμό που είχε ήδη χαρακτηριστεί από πολιτική ένταση.

Η Κρίβιαζουκ άλλαξε τη γραμμή “in all of us command” σε “that only us command” στην ερμηνεία της πριν το παιχνίδι του “O Canada”, δημοσιεύοντας αργότερα μια φωτογραφία του αλλαγμένου στίχου που γράφτηκε στο χέρι της στο Instagram.

Ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων Άνταμ Γκόνσορ (Adam Gonshor) είπε στο Associated Press ότι η Κρίβιαζουκ έκανε την αλλαγή για να διαμαρτυρηθεί για τα σχόλια του Ρεπουμπλικανού προέδρου σχετικά με τη μετατροπή του Καναδά στην 51η πολιτεία των ΗΠΑ.

Η Σαντάλ Κρίβιαζουκ, η οποία είναι από το Γουίνιπεγκ του Καναδά, αναφέρθηκε στην τριβή μεταξύ των δύο χωρών στο Instagram, γράφοντας: «Λυπάμαι αν πιστεύετε ότι θα ήταν καλύτερα να προσαρτηθούμε. Εδώ είναι το θέμα. Η τέχνη για μένα είναι μια έκφραση της αλήθειας μας. Και σε αυτή την πολύ περίεργη και δυνητικά συνεπακόλουθη στιγμή πιστεύω πραγματικά ότι πρέπει να σταθούμε όρθιοι, να χρησιμοποιήσουμε τις φωνές μας και να προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας…»

«Όχι – θα πρέπει να εκφράσουμε την οργή μας απέναντι σε οποιεσδήποτε καταχρήσεις εξουσίας. Μεγάλωσα εν μέρει από μουσική που εμπνεύστηκε από γενναίες φωνές αφοσιωμένες στην ειρηνική επίλυση συγκρούσεων».

«Ο Καναδάς, όπως η Ουκρανία, είναι ένα κυρίαρχο έθνος. Τελεία. Έχουμε τη δική μας κουλτούρα. Είμαστε ενωμένοι στις αξίες μας. Νοιαζόμαστε. Είμαστε ευγενικοί. Είμαστε δυνατοί».

Από την αρχή της προεδρίας του, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει την επιθυμία του να δει τον Καναδά να γίνει η 51η πολιτεία των ΗΠΑ. Επιπλέον, στόχευσε να χτυπήσει τον πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό και απείλησε με τεράστιους δασμούς που θα είχαν καταστροφικό αντίκτυπο στην οικονομία του Καναδά.

Αυτό οδήγησε στο “The Star-Spangled Banner” να αποδοκιμάζεται στα παγοδρόμια σε όλο τον Καναδά τις τελευταίες εβδομάδες, συμπεριλαμβανομένου του Σαββάτου στο Μόντρεαλ πριν από τον πρώτο αγώνα 4 Εθνών Face-Off μεταξύ των δύο ομάδων.

Το “O Canada” αποδοκιμάστηκε για λίγο πριν από τον αγώνα της Πέμπτης στη Βοστώνη, αλλά φάνηκε ότι το μεγαλύτερο μέρος του κοινού τραγουδούσε μαζί τον καναδικό ύμνο μέχρι το τέλος του.

Ο Καναδάς κέρδισε με 3-2 στην παράταση και κατέκτησε το εναρκτήριο πρωτάθλημα 4 Εθνών Face-Off – ένα διεθνές τουρνουά στη μέση της σεζόν που φιλοξενείται από το NHL.

Μετά το παιχνίδι, η Σαντάλ Κρίβιαζουκ δημοσίευσε μια φωτογραφία της στο Instagram να κάνει μια γροθιά με τη λεζάντα «κι επικρατεί δικαιοσύνη».

Ο Τριντό τόνισε την πρόσφατη έχθρα μεταξύ των ΗΠΑ και του Καναδά μετά το παιχνίδι, αναρτώντας στο X: «Δεν μπορείτε να πάρετε τη χώρα μας — και δεν μπορείτε να πάρετε το παιχνίδι μας».

Πηγή: CNN

