Η σταρ της country Κάρι Άντεργουντ θα τραγουδήσει στην ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ

Η σταρ της country μουσικής, Κάρι Άντεργουντ, θα τραγουδήσει στην ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ στις 20/01.

Η τραγουδίστρια, θα ερμηνεύσει το «America The Beautiful» κατά την τελετή ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, σύμφωνα με το ABC.

Country music star Carrie Underwood will perform “America the Beautiful” at Donald Trump’s inauguration next week.



