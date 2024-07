Η πρώτη αντίδραση του Μπάιντεν μετά τη διάγνωση με κορονοϊό: Είμαι καλά, θα συνεχίσω να εργάζομαι για να γίνει η δουλειά

Την πρώτη του αντίδραση αφότου έγινε γνωστό ότι είναι θετικός στον κορονοϊό πραγματοποίησε ο Τζο Μπάιντεν.

Συγκεκριμένα σε ανάρτησή του στον επίσημο λογαριασμό της αμερικανικής προεδρίας στο Χ, ο Τζο Μπάιντεν, σημειώνει ότι αισθάνεται καλά, ενώ ευχαρίστησε όσους του ευχήθηκαν ταχεία ανάρρωση.

Ακόμα παρόλο που η διάγνωση θα μπορούσε να οξύνει τις αμφιβολίες για τη σωματική και πνευματική υγεία του προέδρου των ΗΠΑ, καθώς και τις φωνές εντός του Δημοκρατικού Κόμματος, με στελέχη της παράταξης να τον καλούν να αποσυρθεί, ο ίδιος δεν εμφανίζεται έτοιμος να εγκαταλείψει τη μάχη, καθώς όπως σημειώνει παρόλο που θα είναι σε απομόνωση μέχρι να αναρρώσει: «θα συνεχίσω να εργάζομαι για να γίνει η δουλειά για τον αμερικανικό λαό».

«Σήμερα το απόγευμα βρέθηκα θετικός στο COVID-19, αλλά αισθάνομαι καλά και σας ευχαριστώ όλους για τις ευχές. Θα απομονωθώ καθώς αναρρώνω και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου θα συνεχίσω να εργάζομαι για να γίνει η δουλειά για τον αμερικανικό λαό».

I tested positive for COVID-19 this afternoon, but I am feeling good and thank everyone for the well wishes.



I will be isolating as I recover, and during this time I will continue to work to get the job done for the American people.