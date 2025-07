Η Πολωνία επέδωσε νότα διαμαρτυρίας στη Μόσχα μετά τις ζημιές που προκλήθηκαν στην πρεσβεία της στο Κίεβο από βομβαρδισμούς

Το υπουργείο Εξωτερικών στην Πολωνία επέδωσε νότα διαμαρτυρίας στη ρωσική πρεσβεία για τις αεροπορικές επιδρομές κατά της Ουκρανίας μετά τις ζημιές που προκλήθηκαν στο προξενικό τμήμα της πολωνικής πρεσβείας στο Κίεβο.

The 🇵🇱 MFA has handed a note to the Russian embassy protesting against the airstrikes on the population of 🇺🇦.



As a result, the building of @PLinUkraine was damaged.



The Ministry emphasised that it is a violation of international law, in particular the 1961 Vienna Convention.