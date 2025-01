Η «καταιγίδα του αιώνα» σαρώνει Βρετανία και Ιρλανδία: Ένας νεκρός και ένα εκατ. χωρίς ρεύμα – Ανεμοθύελλες με ταχύτητα 180 χιλ/ώρα

Αντιμέτωπα με μια από τις πιο επικίνδυνες κακοκαιρίες στην ιστορία τους βρίσκονται τα βρετανικά νησιά.

Σε Ιρλανδία, Σκωτία και Αγγλία, όπου βρέχει καταρρακτωδώς, έχει σημάνει κόκκινος συναγερμός, καθώς πνέουν ανεμοθύελλες με ταχύτητα 180 χιλιόμετρα την ώρα.

Την ίδια ώρα ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό, ενώ μέχρι στιγμής ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στην Ιρλανδία, όταν δέντρο έπεσε στο αυτοκίνητό του.

VIDEO: 🇮🇪 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Violent storm Eowyn hits Ireland and Scotland



Ireland has recorded its strongest-ever wind gusts as Storm Eowyn barrelled in from the Atlantic, leaving hundreds of thousands of homes without power, grounding flights and shutting schools#AFPVertical pic.twitter.com/s42lCQejxu