Η K-pop, η πιο δημοφιλής πτυχή της Νότιας Κορέας παγκοσμίως, σύμφωνα με έρευνα

Οι υπήκοοι άλλων χωρών που έχουν γνωρίσει την κορεατική ποπ κουλτούρα συνδέουν τη Νότια Κορέα με τη δημοφιλή μουσική της, Κ-pop, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη μορφή περιεχομένου, σύμφωνα με κυβερνητική έκθεση.

Η ετήσια έκθεση του υπουργείου Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού και του Κορεατικού Ιδρύματος για Διεθνείς Πολιτιστικές Ανταλλαγές, έδειξε ότι το 17,8% των ερωτηθέντων που έχουν έρθει σε επαφή με την κορεατική ποπ κουλτούρα δήλωσε ότι όταν σκέφτεται τη Νότια Κορέα το πρώτο που του έρχεται στο μυαλό είναι η μουσική K-pop. Είναι η όγδοη συνεχόμενη χρονιά που η K-pop ανακηρύσσεται η πιο σημαντική πτυχή που συνδέεται με τη Νότια Κορέα.

Η κορεατική κουζίνα, ή hansik, κατέλαβε τη δεύτερη θέση με 11,8% και ακολουθούν τα K-drama, οι κορεατικές σειρές με 8,7%, τα προϊόντα ομορφιάς με 6,4% και οι κορεατικές ταινίες με 5,6%. Για πρώτη φορά από το 2012 τα προϊόντα και τα brand τεχνολογίας είναι εκτός της πεντάδας, με ποσοστό 5,1%.

Το κορυφαίο ανδρικό συγκρότημα από τη Νότια Κορέα, οι BTS καταλαμβάνουν για έβδομη συνεχή χρονιά την πρώτη θέση με ποσοστό 24,6% ως καλύτεροι Κ-pop καλλιτέχνες με βάση τις απαντήσεις των ερωτηθέντων και το γυναικείο συγκρότημα BLACKPINK είναι στη δεύτερη θέση για έκτη συνεχόμενη χρονιά. Ο Jungkook, μέλος των BTS, κατέλαβε την έκτη θέση.

Η έκθεση βασίστηκε σε διαδικτυακή έρευνα 26.400 ατόμων σε 28 χώρες από τις 29 Νοεμβρίου έως τις 27 Δεκεμβρίου 2024, συμπεριλαμβανομένων της Κίνας, της Ιαπωνίας, της Ταϊλάνδης, της Μαλαισίας, των ΗΠΑ, του Καναδά και χωρών της Αφρικής.

Το υπουργείο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ότι οι Φιλιππίνες και το Χονγκ Κονγκ συμπεριλήφθηκαν για πρώτη φορά στην έρευνα.

Η δημοφιλής σειρά του Netflix «Squid Game» κατατάσσεται ως η αγαπημένη κορεάτικη για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά με το 9,7% των ερωτηθέντων να την επιλέγουν και ακολουθούν οι σειρές «Queen of Tears» με ποσοστό 6,5% και «Crash Landing on You» με 2,2%. Η βραβευμένη με Όσκαρ ταινία «Parasite» καταλαμβάνει για πέμπτη χρονιά την πρώτη θέση στα κινηματογραφικά έργα με ποσοστό 8,3% και ακολουθούν το «Train to Busan» με 6,5% και «Exhuma» με 4,1%.

Ο Lee Min-ho παραμένει ο πιο δημοφιλής Κορεάτης ηθοποιός για 12 συναπτά έτη, με βάση το 7% εκατό των ερωτηθέντων. Στη δεύτερη και τρίτη θέση ακολουθούν οι ηθοποιοί Gong Yoo, Song Hye-kyo, ενώ ο Kim Soo-hyun εξασφάλισε την τέταρτη θέση.

Σχεδόν το 60% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι είναι πρόθυμο να αγοράσει κορεάτικα προϊόντα ή υπηρεσίες αφού γνώρισε το πολιτιστικό περιεχόμενο της χώρας.

