Κυβερνοεπίθεση στο Ευρωκοινοβούλιο μετά τον χαρακτηρισμό της Ρωσίας ως «χώρας τρομοκράτη» – Ανάληψη ευθύνης

O Γενικός Διευθυντής Επικοινωνίας και Εκπρόσωπος Τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Jaume Duch ανέφερε σε ανάρησή του στο Twitter, ότι χάκαραν την επίσημη ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, λίγη ώρα αφότου οι ευρωβουλευτές ενέκριναν ψήφισμα με το οποίο χαρακτηρίζουν τη Ρωσία «κράτος προαγωγό της τρομοκρατίας».

Μάλιστα, στην ανάρτησή του ο Duch έκανε λόγο για «μια επίθεση άρνησης υπηρεσιών (DDOS)» που είχε ως αποτέλεσμα να καταστεί «μη διαθέσιμος ο ιστότοπος» αυτού του ευρωπαϊκού θεσμού. «Οι ομάδες του Κοινοβουλίου εργάζονται για την επίλυση του προβλήματος το συντομότερο δυνατόν», συμπλήρωσε.

Ολόκληρη η ανάρτηση:

🚨The availability of @Europarl_EN website is currently impacted from outside due to high levels of external network traffic. This traffic is related to a DDOS attack (Distributed Denial of Service) event. EP teams are working to resolve this issue as quickly as possible.

Μια ομάδα που πρόσκειται στο Κρεμλίνο ανέλαβε την ευθύνη για την κυβερνοεπίθεση στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανακοίνωσε η πρόεδρος του ευρωπαϊκού θεσμού, Ρομπέρτα Μετσόλα.

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δέχεται μια σύνθετη κυβερνοεπίθεση. Μια ομάδα φιλική προς το Κρεμλίνο ανέλαβε την ευθύνη» ανέφερε η Μετσόλα σε ανάρτησή της στο Twitter. «Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας την αντιμετωπίζουν και προστατεύουν τα συστήματά μας. Και αυτό, αφού χαρακτηρίσαμε τη Ρωσία κράτος προαγωγό της τρομοκρατίας. Η απάντησή μου: Slava Ukraini (δόξα στην Ουκρανία)», πρόσθεσε.

The @Europarl_EN is under a sophisticated cyberattack. A pro-Kremlin group has claimed responsibility.

Our IT experts are pushing back against it & protecting our systems.

This, after we proclaimed Russia as a State-sponsor of terrorism.

My response: #SlavaUkraini

— Roberta Metsola (@EP_President) November 23, 2022