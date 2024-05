Η Ισλαμική Τζιχάντ δίνει στη δημοσιότητα βίντεο με Ισραηλινό όμηρο – «Τις ερχόμενες ημέρες θα πω τι συνέβη στους άλλους ομήρους»

Η παλαιστινιακή οργάνωση Ισλαμικός Τζιχάντ έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα βίντεο με έναν Ισραηλινό όμηρο εν ζωή να μιλά στα εβραϊκά, σε ένα σύντομο μήνυμα.

Ο νεαρός άνδρας, ο οποίος σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ονομάζεται Σάσα Τρουπάνοφ, είναι 28 ετών και Ισραηλινορώσος πολίτης. Στο βίντεο ο άνδρας ανακοινώνει ότι τις ερχόμενες ημέρες θα πει όλη την αλήθεια για το τι συνέβη στον ίδιο και στους άλλους ομήρους στη Λωρίδα της Γάζας. Επίσης δεν υπάρχει άλλο στοιχείο που να επιτρέπει να προσδιοριστεί πότε έγινε το βίντεο, υπό ποιες συνθήκες και αν ο άνδρας μίλησε υπό πίεση και απειλές.

Al-Quds Brigades sends a message: The Netanyahu government does not want to pay the price… Soon our prisoner, Alexander Turbanov, will speak. pic.twitter.com/k1Y9ITSe2B