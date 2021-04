HΠΑ: Ένοπλη επίθεση σε κάβα στη Λουιζιάνα – Πέντε βαριά τραυματίες

Πέντε άνθρωποι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, τραυματισμένοι από σφαίρες, έπειτα από ένα περιστατικό που σημειώθηκε σε κάβα στο Σρέβεπορτ της Λουιζιάνα, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο KSLA χθες Κυριακή αργά το βράδυ.

HAPPENING NOW: 20+ police units are responding to a report of a shooting on Hearne Avenue. "It's off the rails," one officer said after 5 people showed up shot at a Shreveport hospital. https://t.co/y7wQjuc5z5

— KSLA News 12 (@KSLA) April 19, 2021