HΠΑ: Φονική καραμπόλα 50 οχημάτων στο Οχάιο λόγω του «κυκλώνα- βόμβα» – Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο

Δραματικές στιγμές, εν μέσω πολικών θερμοκρασιών, έζησαν οι οδηγοί και οι συνεπιβάτες των πενήντα οχημάτων που ενεπλάκησαν, λόγω του «κυκλώνα-βόμβα», σε καραμπόλα σε αυτοκινητόδρομο στο Οχάιο.

Η καραμπόλα που συνέβη την Παρασκευή (23/12) στο Οχάιο εξαιτίας της κακοκαιρίας που μαστίζει τις ΗΠΑ, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον έναν άνθρωπο και τον τραυματισμό πολλών άλλων.

Όπως μετέδωσε το NBC News oι τοπικές αρχές απομάκρυναν τον κόσμο με πούλμαν μεταφέροντάς τους σε εγκαταστάσεις με θέρμανση προκειμένου για να μην παγώσουν από τις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες. Ο δρόμος Ohio Turnpike έμεινε κλειστός για αρκετές ώρες ενώ αποκλεισμένοι λόγω της χαμηλής ορατότητας παραμένουν και δεκάδες άλλοι αυτοκινητόδρομοι στις ΗΠΑ.

Dramatic videos show the scene of a deadly pileup on the Ohio Turnpike that involved approximately 50 vehicles during snowy conditions.

One person died and multiple people were injured, Ohio Highway Patrol said. https://t.co/qbrkoZswJU pic.twitter.com/OvJQzKjV4w

