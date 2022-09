H Λιζ Τρας επόμενη πρωθυπουργός του Ην. Βασιλείου – Πήρε 57,4% των ψήφων

H Λιζ Τρας θα είναι η επόμενη πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου. Η επιλογή της ανακοινώθηκε τη Δευτέρα στο Λονδίνο μετά από εκλογές για την ηγεσία του κόμματος των Συντηρητικών στις οποίες επετράπη να ψηφίσουν μόνο τα 180.000 μέλη του που πληρώνουν εισφορές.

Liz Truss will become the next prime minister after defeating Rishi Sunak in the Conservative Party leadership contest.

What happens next? Follow live updates 👇

— Sky News (@SkyNews) September 5, 2022