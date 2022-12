Guardian: Ο «κυκλώνας βόμβα» των ΗΠΑ μεταφέρεται στη Βρετανία – Διαφορετικά τα χαρακτηριστικά του

Ο φονικός «κυκλώνας-βόμβα» που προκάλεσε χάος στις ΗΠΑ φαίνεται πως θα επηρεάσει και τον καιρό στο Ηνωμένο Βασίλειο ο οποίος θα είναι υγρός και θυελλώδης, σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία Met Office.

Την Τετάρτη, η μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε κίτρινη προειδοποίηση για έντονες βροχοπτώσεις από τις 3 τα ξημερώματα της Παρασκευής (30/12) και για 15 ώρες για μεγάλο μέρος της Σκωτίας, συμπεριλαμβανομένου του Εδιμβούργου, της Γλασκώβης και του Στίρλινγκ. Το Met Office δήλωσε ότι η έντονη βροχόπτωση μπορεί να προκαλέσει κάποιες πλημμύρες και διαταραχές στα ταξίδια.

Will the UK be impacted by the cold snap in North America? ❄️

We’re likely to see some wet and windy weather over the coming days, but there are currently no signs of any exceptionally cold weather heading for the UK 👇 pic.twitter.com/df9EMn54LT

— Met Office (@metoffice) December 28, 2022