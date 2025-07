Γκραν Κάνιον: Ιστορικό καταφύγιο έγινε στάχτη – Εκτός ελέγχου για μία εβδομάδα η πυρκαγιά

Το «μαγικό μέρος» από όπου οι επισκέπτες του Γκραν Κάνιον μπορούσαν να απολαύσουν τη θέα στο φαράγγι του ποταμού Κολοράντο, έγινε στάχτη μαζί με ακόμη 50 – 80 εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένου σταθμού καυσίμων, ανακοίνωσαν οι αρχές στην Αριζόνα.

To Lodge Grand Canyon, ήταν από το 1938 το μοναδικό καταφύγιο – κατάλυμα στην βόρεια πλευρά του φαραγγιού., που παραδόθηκε στις φλόγες αρχές Ιουλίου, με τα μέτωπα να παραμένουν εκτός ελέγχου.

🚨🚨🚨A massive wildfire near Arizona's Grand Canyon National Park erupted overnight, growing more than 20 times in the past 24 hours. The park's water treatment plant went up in flames, releasing chlorine gas which is toxic and heavier than air, making it easier for it to settle… pic.twitter.com/ibwng3H2d1 — liten drage (@DrageLiten) July 13, 2025

Μεγάλης κλίμακας εκκένωση έγινε την περασμένη Πέμπτη καθώς οι αρχές ανέφεραν ότι στις φλόγες παραδόθηκε και μονάδα μονάδας επεξεργασίας χλωρίου.

Sad- the iconic North Rim Lodge in Grand Canyon National Park has been destroyed by fire. Early reports are that Forest Service let the forest burn for “resource enhancement”, only realizing too late to go into suppression mode. pic.twitter.com/y40X4bBjyE — GLSteelhead 🇺🇸 (@glsteelhead) July 13, 2025

H βόρεια πλευρά, θα παραμείνει κλειστή για το υπόλοιπο της σεζόν, όπως ανακοινώθηκε «αν και το βάρος των εκατομμυρίων επισκεπτών παραμένει στη νότια πλευρά».

Εξοργισμένη δηλώνει η κυβερνήτης της Αριζόνα, Κέιτι Χομπς, καλώντας την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να διερευνήσει την αντίδραση της Υπηρεσίας Προστασίας Εθνικών Πάρκων στην πυρκαγιά.

Η Φωτιά «του Λευκού Φασκόμηλου» και η «Φωτιά του Δράκου Μπράβο», δεν αντιμετωπίστηκαν με επιθετική δράση, σύμφωνα με την Χομπς. Υπενθυμίζει ότι όλα ξεκίνησαν στις 4 Ιουλίου πό κεραυνό και η πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν από τις αρχές με μια στρατηγική «περιορισμού και συγκράτησης».

Μία εβδομάδα αργότερα, η πυρκαγιά επεκτάθηκε στα 20 τετραγωνικά χιλιόμετρα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ριπών ανέμου και μόνο τότε έγινε «πραγματική κινητοποίηση κατάσβεσης», σύμφωνα με την κυβερνήτη.

Very saddening news. A fire at the Grand Canyon National Park in Arizona has destroyed dozens of structures, including the historic Grand Canyon Lodge at the North Rim. Approximately 50 to 80 structures have been lost. pic.twitter.com/Ei54e8f4qq — Walter Schmidt (@WGS328) July 14, 2025

Η Aramark, η εταιρεία που διαχειριζόταν το κατάλυμα, δήλωσε ότι όλοι οι εργαζόμενοι και οι επισκέπτες εκκενώθηκαν με ασφάλεια.

«Ως διαχειριστές μερικών από τους πιο αγαπημένους εθνικούς θησαυρούς της χώρας μας, είμαστε συντετριμμένοι από την απώλεια», δήλωσε η εκπρόσωπος Ντέμπι Άλμπερτ.

Πηγή: Associated Press

