Γιατί είναι σημαντική η Ημέρα της Γυναίκας – Από το «ψωμί και ειρήνη» στο «Inspire Inclusion»

Για περισσότερο από έναν αιώνα, άνθρωποι σε όλο τον κόσμο σηματοδοτούν την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου και όπως υπενθυμίζει το BBC, οι σπόροι φυτεύτηκαν το 1908, όταν 15.000 γυναίκες παρέλασαν στη Νέα Υόρκη ζητώντας λιγότερες ώρες εργασίας, καλύτερες αμοιβές και δικαίωμα ψήφου. Ένα χρόνο αργότερα, το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Αμερικής κήρυξε την πρώτη Εθνική Ημέρα της Γυναίκας.

Η ιδέα να γίνει μια διεθνής εκδήλωση προήλθε από την Clara Zetkin, κομμουνίστρια ακτιβίστρια και υπέρμαχο των δικαιωμάτων των γυναικών. Το 1910, σε Διεθνές Συνέδριο Εργαζόμενων Γυναικών στην Κοπεγχάγη, η πρότασή της υποστηρίχθηκε ομόφωνα από τις 100 γυναίκες από 17 χώρες που συμμετείχαν στη διάσκεψη.

Τα Ηνωμένα Έθνη (ΟΗΕ) ξεκίνησαν να σηματοδοτούν το γεγονός το 1975. Το πρώτο θέμα που υιοθετήθηκε από τον ΟΗΕ (το 1996) ήταν «Γιορτάζοντας το παρελθόν, Σχεδιάζοντας για το Μέλλον».

Η αρχική ιδέα της κυρίας Zetkin για μια διεθνή γιορτή δεν ήταν συνδεδεμένη με μια συγκεκριμένη ημέρα.

Η ημερομηνία της 8ης Μαρτίου επιλέχθηκε αφού οι Ρωσίδες ζήτησαν «ψωμί και ειρήνη» κατά τη διάρκεια απεργίας εν καιρώ πολέμου το 1917.

Τέσσερις ημέρες μετά την απεργία, ο τσάρος αναγκάστηκε να παραιτηθεί και η προσωρινή κυβέρνηση παραχώρησε στις γυναίκες το δικαίωμα ψήφου.

Σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο που χρησιμοποιούταν τότε στη Ρωσία, η απεργία των γυναικών ξεκίνησε στις 23 Φεβρουαρίου. Στο Γρηγοριανό ημερολόγιο που χρησιμοποιείται σε μεγάλο μέρος του υπόλοιπου κόσμου, αυτή η ημερομηνία είναι η 8η Μαρτίου.

