«Για τον Μπάλντοκ»: Αποθεώνουν τα διεθνή ΜΜΕ την Εθνική – «Φόρος τιμής με γκολ» στο Γουέμπλεϊ

Οι παίκτες της εθνικής μας ομάδας αποθεώθηκαν από τον βρετανικό και διεθνή Τύπο, όχι μόνο για την επική νίκη με 2-1 μέσα στο Λονδίνο επί της φιναλίστ του Euro Αγγλίας, αλλά και για το «διπλό» στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ.

Με τη φανέλα του Τζορτζ Μπάλντοκ «υψωμένη οι Ελληνες παίκτες πανηγυρίζουν την πρώτη νίκη της χώρας τους απέναντι στην Αγγλία αποτίοντας φόρο τιμής στο γήπεδο του Γουέμπλεϊ, γράφει η εφημερίδα Guardian.

📸 – The Greece squad & staff posing with George Baldock’s shirt after the victory vs England. pic.twitter.com/hfp2DTHXz0