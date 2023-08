Γεβγκένι Πριγκόζιν: Η σορός του αναγνωρίστηκε από το κομμένο του δάχτυλο, αναφέρει ρωσικό κανάλι

Ενώ πολλά δυτικά μέσα ενημέρωσης διερωτώνται εάν ο Γεβγκένι Πριγκόζιν επέβαινε στο αεροσκάφος που συνετρίβη, ρωσικό κανάλι στο Telegram μετέδωσε ότι η σορός του αρχηγού της Βάγκνερ αναγνωρίστηκε από το κομμένο δάχτυλό του.



ΗΠΑ και Ρωσία βρέθηκαν να συμφωνούν ότι ο πόλεμαρχος της Αγίας Πετρούπολης σκοτώθηκε κατά τη συντριβή βορειοδυτικά της Μόσχας την Τετάρτη το βράδυ. Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι «δεν υπάρχει ακόμη κάποιο οριστικό αποδεικτικό στοιχείο ότι ο επικεφαλής της ρωσικής εταιρείας μισθοφόρων Wagner επέβαινε στο αεροπλάνο που συνετρίβη, αλλά είναι “πολύ πιθανόν” να είναι νεκρός».

