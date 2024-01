Γερμανία: Διαδηλώσεις «υπέρ της δημοκρατίας και κατά της AfD» – Σολτς και Μπέρμποκ στην πρώτη γραμμή

Περισσότερα από 25.000 άτομα διαδήλωσαν στην Πύλη του Βραδεμβούργου, στο Βερολίνο, εκφράζοντας την οργή τους μετά την αποκάλυψη ότι τον περασμένο Νοέμβριο στελέχη του του ακροδεξιού κόμματος AfD εκπόνησαν από κοινού με εκπροσώπους νεοναζιστικών οργανώσεων σχέδιο δια της βίας απέλασης τουλάχιστον δύο εκατομμυρίων μεταναστών.

Ο σοσιαλδημοκράτης καγκελάριος Όλαφ Σολτς και η οικολόγος υπουργός Εξωτερικών Ανναλένα Μπέρμποκ ήταν μεταξύ των σχεδόν 10.000 που συμμετείχαν στην πορεία στους δρόμους του Πότσνταμ, λίγο έξω από τη γερμανική πρωτεύουσα.

«Ήρθε η ώρα να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία» ήταν ένα από τα κεντρικά συνθήματα.

Thousands of people gathered in Germany to protest against right-wing extremism, among them Chancellor Olaf Scholz and his foreign minister Annalena Baerbock. Rallies took place in Berlin and nearby Potsdam.https://t.co/l2PJP1cBTw pic.twitter.com/lgKAFfPBJe