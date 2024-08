Γερμανία: Ρόδα λούνα παρκ έπιασε φωτιά σε μουσικό φεστιβάλ στη Λειψία – Περισσότεροι από 30 τραυματίες

Μια ρόδα λούνα παρκ έπιασε φωτιά σε ένα μουσικό φεστιβάλ στα περίχωρα της πόλης της Λειψίας στο ανατολικό κρατίδιο της Σαξονίας στη Γερμανία αργά χθες, Σάββατο με αποτέλεσμα σύμφωνα με την αστυνομία να τραυματιστούν περισσότερα από 30 άτομα.

Ο Ερυθρός Σταυρός της Γερμανίας ανέφερε ότι δύο άτομα τραυματίστηκαν πιο σοβαρά, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία μεταξύ των τραυματιών είναι και τέσσερις αστυνομικοί.

Following a fire at the Ferris wheel at the Highfield festival at the Stormthaler See lake in Leipzig, Germany, several people were injured pic.twitter.com/xD4M6hmodf — Adam Kruś (@adam_krus) August 17, 2024

Εκπρόσωπος της αστυνομίας αναφέρθηκε αργότερα από το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP ότι τέσσερα άτομα υπέστησαν εγκαύματα και ένα άτομο τραυματίστηκε από πτώση.

«Οι τραυματίες λαμβάνουν θεραπεία και τα πάνε καλά, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες», αναφέρεται σε ανακοίνωση του φεστιβάλ.

UPDATE: The fire is still burning on a ferris wheel at the Highfield Festival in Leipzig, Germany – which attracts 30,000 people every year. There were still passengers onboard the ferris wheel as it went up in flames.#BREAKING #Germany pic.twitter.com/gRmw2AzWEt — Target Reporter (@Target_Reporter) August 17, 2024

Και πρόσθεσε: «Βρισκόμαστε σε στενό συντονισμό με την πυροσβεστική, την αστυνομία και τις υπηρεσίες διάσωσης και τις ιατρικές υπηρεσίες».

Δεκαοκτώ τραυματίες νοσηλεύονται σε νοσοκομείο, ενώ οι περισσότεροι αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού.

Αρκετοί τραυματίστηκαν πηδώντας από μεγάλο ύψος, στην προσπάθειά τους να εγκαταλείψουν τη φλεγόμενη ρόδα.

Στην επιχείρηση χρησιμοποιήθηκε ένα ελικόπτερο διάσωσης, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι εικόνες έδειχναν τη ρόδα στις φλόγες και πυκνό καπνό να καλύπτει το φεστιβάλ Highfield στη λίμνη Στορμχάλερ. Η φωτιά ξέσπασε σε δύο γόνδολες στη ρόδα του λούνα παρκ γύρω στις 9 το βράδυ, αλλά η αιτία της πυρκαγιάς δεν είναι ακόμη γνωστά.

🇩🇪 A Ferris wheel caught fire during the annual Highfield music festival in Germany.



According to Bild, more than 30 people were injured, including four police officers.



The fire has now been extinguished, but the cause of the fire is still unknown. pic.twitter.com/Gyca6Rf0mP — Маrina Wolf (@volkova_ma57183) August 17, 2024

Οι δύο φλεγόμενες γόνδολες κάηκαν ολοσχερώς και εκπρόσωπος της πυροσβεστικής δήλωσε ότι η κατάσταση είναι πλέον υπό έλεγχο.

Σοκαρισμένος ο ράπερ που ήταν στη σκηνή

Ο Γερμανός ράπερ Ski Aggu ήταν στη σκηνή του φεστιβάλ όταν ξέσπασε η φωτιά και σε story στον λογαριασμό του στο Instagram δήλωσε «απογοητευμένος και σοκαρισμένος» από αυτό που συνέβη.

«Είμαι απόλυτα απογοητευμένος και σοκαρισμένος από τη φωτιά στη ρόδα λούνα παρκ κατά τη διάρκεια της συναυλίας μου στο Highfield. Το μόνο που μου είπαν στο αυτί είναι ότι δεν πρέπει να ακυρώσω την παράσταση σε καμία περίπτωση αλλά πρέπει πρώτα να παραμείνω σε διάλογο μαζί σας ώστε να μην υπάρξει μαζικός πανικός. Για μένα, προτεραιότητα ήταν να μην κλιμακωθεί περαιτέρω η κατάσταση, κάτι που ευτυχώς και πέτυχε», ανέφερε.

Following a fire at the Ferris wheel at the Highfield festival at the Stormthaler See lake in Leipzig, Germany, several people were injured pic.twitter.com/gHmpiEk7cH — Adam Kruś (@adam_krus) August 17, 2024

«Σας ευχαριστώ που παραμείνατε τόσο ψύχραιμοι και ενδεχομένως αποτρέψατε τα χειρότερα. Ο καθοριστικός παράγοντας για αυτό ήταν πάνω απ’ όλα το έργο των διασωστών, οι οποίοι αντέδρασαν τόσο γρήγορα και έτσι απέτρεψαν το έργο», προσέθεσε.

Λίγο μετά τις 10 το βράδυ του Σαββάτου, οι διοργανωτές του φεστιβάλ δήλωσαν ότι έκλεισαν τη ρόδα του λούνα παρκ και ξεκίνησαν εκ νέου τις παραστάσεις στη σκηνή, παρά τα όσα είχαν συμβεί νωρίτερα.

Around 30 injured after Ferris wheel catches fire Saturday at Leipzig’s Highfield music festival in Germany. Two gondolas on the Ferris wheel caught fire, the festival said, but the cause of the blaze is not yet known.😬”Terrifying and horrifying!” pic.twitter.com/wby7fogSzJ — Sumner (@renmusb1) August 17, 2024

Το Highfield Festival περιγράφει τον εαυτό του ως ένα Indie-Rock μουσικό φεστιβάλ και αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα, Κυριακή.

Οι διοργανωτές δήλωσαν ότι περίπου 30.000 άνθρωποι παρακολούθησαν την εκδήλωση.

Με πληροφορίες από DW και Sky News

