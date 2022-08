Γερμανία: Νεκρός και τραυματίες από εκτός πορείας όχημα «αυτόνομης πλοήγησης»

Ένας νεκρός και εννέα τραυματίες σε κρίσιμη κατάταση είναι ο απολογισμός δυστυχήματος που προκάλεσε ηλεκτρικό όχημα με λογισμικό αυτόματου πιλότου (self-Driving) το οποίο βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, παρασύροντας εκτός πορείας άλλα τέσσερα οχήματα.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας στη νοτιοδυτική πόλη Reutlingen είπε ότι το ηλεκτρικό BMW iX με πέντε επιβαίνοντες, ανάμεσά τους ένα μικρό παιδί, εξετράπη σε μια στροφή του δρόμου.

Αρχικά συγκρούστηκε με Citroen που οδηγούσε 70χρονη, η οποία έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω σε άλλο όχημα στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα, με αποτέλεσμα να τυλιχτεί στις φλόγες.

Στη συνέχεια, η BMW χτύπησε μετωπικά ένα βαν, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του 33χρονος επιβάτης του οχήματος.

Σύμφωνα με τη γερμανική αστυνομία, δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν ο 43χρονος οδηγός της BMW iX ενεργοποίησε το σύστημα αυτόνομης πλοήγησης ή όχι όταν χάθηκε ο έλεγχος του αυτοκινήτου. Ο οδηγός, τρεις ενήλικες 31, 42 και 47 ετών και ένα παιδί 18 μηνών, που επέβαιναν στο όχημα, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Τέσσερα ελικόπτερα διάσωσης μετέφεραν τα θύματα, ενώ κινητοποιήθηκαν 80 πυροσβέστες με δεκάδες οχήματα.

Ειδικοί στην ασφάλεια των μεταφορών έχουν εκφράσει ανησυχίες για την ασφάλεια της τεχνολογίας με λογισμικό Autopilot, καθώς δοκιμάζεται σε δημόσιους δρόμους.

Η τεχνολογία «ψηφιακής αυτο-οδήγησης», δεν εντόπισε ομοίωμα σε ύψος παιδιού, μετέδωσαν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης στις 9 Αυγούστου, δημοσιεύοντας και βίντεο από την «αποτυχημένη δοκιμή» του μοντέλου της Tesla.

Only, the rest of the industry doesn't claim that they can do "full self driving" and test it on public roads by civilians. You have got to compare to a Waymo car or the like. https://t.co/wjr7KKxbMB

— The Cyberpunk Caveman (@TechPreacher) August 12, 2022