Γάζα: Βίντεο της Χαμάς με 3 ομήρους «που ο χρόνος τους τελειώνει» εν μέσω σφοδρών ισραηλινών βομβαρδισμών

Στον απόηχο της απόφασης του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης κι ενώ είναι σε εξέλιξη οι διπλωματικές προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός διάρκειας ενός ή δύο μηνών, η παλαιστινιακή Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τρεις Ισραηλινές που κρατούνται όμηροι στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου, προειδοποιώντας ότι «ο χρόνος τους τελειώνει».

Δύο από τις γυναίκες που εμφανίστηκαν στο πεντάλεπτο βίντεο είπαν ότι ήταν Ισραηλινοί στρατιώτες και η τρίτη είπε ότι ήταν πολίτης, ενώ υπενθύμισαν ότι «107 ημέρες παραμένουν στο έλεος της Χαμάς». Οι τρεις γυναίκες αναγνωρίστηκαν από το Γαλλικό Πρακτορείο ως οι: Daniella Gilboa, Karina Ariev, Doron Steinbrecher.

