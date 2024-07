Γάζα: Τουλάχιστον 15 νεκροί από ισραηλινό πλήγμα σε σχολείο

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αεροπορική επιδρομή σε σχολείο στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσαν Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι. Δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν από την επίθεση στο κτίριο που φιλοξενούσε εκτοπισμένους στον προσφυγικό καταυλισμό Νουσεϊράτ στο κέντρο της Γάζας, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας που διοικείται από τη Χαμάς.

Air strike on Gaza school kills at least 13 people https://t.co/pr18Xl8d6x