Γάζα: Στους 25 οι νεκροί από ισραηλινή επίθεση σε σχολείο – Μάχη για τη ζωή του δίνει ο γιατρός που έχασε εννέα από τα παιδιά του σε βομβαρδισμό

Τουλάχιστον 25 Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους σε δύο διαφορετικές ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές κατά τη διάρκεια της νύχτας, συμπεριλαμβανομένης μιας επίθεσης σε ένα σχολείο που φιλοξενούσε εκτοπισμένες οικογένειες στο κέντρο της Γάζας, σύμφωνα με ιατρούς και αξιωματούχους της πολιτικής άμυνας.

Η επίθεση είχε στόχο σχολείο στην πόλη της Γάζας, το οποίο φιλοξενούσε εκατοντάδες εκτοπισμένους που εγκατέλειψαν τη βόρεια πόλη Beit Lahia, η οποία αυτή τη στιγμή δέχεται έντονη ισραηλινή στρατιωτική επίθεση.

Εκπρόσωπος της υπηρεσίας Πολιτικής Άμυνας της Γάζας που διοικείται από τη Χαμάς δήλωσε ότι 20 πτώματα, μεταξύ των οποίων και παιδιά, ανασύρθηκαν από το σχολείο – πολλά από αυτά είχαν υποστεί σοβαρά εγκαύματα, αφού πυρκαγιές κατέκαψαν δύο αίθουσες διδασκαλίας που μετατράπηκαν σε κατοικίες.

🚨 MUST-WATCH FOOTAGE | A little Palestinian girl was seen walking through the flames after Israeli occupation forces committed a horrific massacre by targeting the Fahmi Al-Jirjawi School, which was sheltering displaced civilians who had fled the heavy Israeli bombardment in… pic.twitter.com/KXiZzeQVvB