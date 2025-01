Γάζα: Ομάδα της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού καθ΄ οδόν για την παραλαβή Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς

Ομάδα της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) στη Γάζα είναι καθ΄όδον για να παραλάβει Ισραηλινές ομήρους από την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς, δήλωσε στο Ρόιτερς αξιωματούχος που εμπλέκεται στην επιχείρηση.

Δεκάδες ένοπλοι μαχητές της Χαμάς και της οργάνωσης Ισλαμικός Τζιχάντ συγκεντρώθηκαν σε πλατεία της Πόλης της Γάζας, όπου αναμένεται να παραδοθούν από τον Ερυθρό Σταυρό τέσσερις Ισραηλινές στρατιωτίνες στο πλαίσιο μιας νέας ανταλλαγής Ισραηλινών ομήρων με Παλαιστίνιους κρατούμενους σε ισραηλινές φυλακές, μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι μαχητές των Ταξιαρχιών αλ Κάσαμ, του ένοπλου βραχίονα της Χαμάς με στρατιωτικές στολές και κουκούλες έφθασαν πρώτοι με ημιφορτηγά γύρω στις 9:30 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας) και ακολούθησαν εκείνοι των Ταξιαρχιών αλ Κουντς, της ένοπλης πτέρυγας του Ισλαμικού Τζιχάντ.

Hamas forces gather at Gaza City square ahead of expected release of 4 hostageshttps://t.co/rxE92nl2CQ