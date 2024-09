Γάζα: Ο γ.γ. του ΟΗΕ καταδικάζει τον θάνατο 6 εργαζομένων της UNRWA σε νέο ισραηλινό βομβαρδισμό εναντίον σχολείου – Τουλάχιστον 18 νεκροί

Τουλάχιστον 18 Παλαιστίνιοι, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών, ανάμεσά τους και έξι εργαζόμενοι της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, UNRWA, έχασαν τη ζωή τους σε αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ σε σχολείο που μετατράπηκε σε καταφύγιο εκτοπισμένων στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας.

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Είναι η πέμπτη φορά που το καταφύγιο βομβαρδίζεται από τις ισραηλινές δυνάμεις από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα τον περασμένο Οκτώβριο.

Ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες καταδίκασε χθες Τετάρτη τον θάνατο έξι εργαζομένων υπηρεσίας του σε ισραηλινό βομβαρδισμό με στόχο σχολείο στη Λωρίδα της Γάζας νωρίτερα μέσα στην ημέρα, κάνοντας λόγο για «δραματικές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου».

«Σχολείο που είχε μεταμορφωθεί σε καταφύγιο για 12.000 (εκτοπισμένους) ανθρώπους έγινε στόχος ισραηλινών αεροπορικών πληγμάτων ξανά (…) Έξι από τους συναδέλφους μας στην UNRWA είναι ανάμεσα στους νεκρούς», υπογράμμισε ο κ. Γκουτέρες μέσω X.

What's happening in Gaza is totally unacceptable. A school turned shelter for around 12,000 people was hit by Israeli airstrikes again today. Six of our @UNRWA colleagues are among those killed. These dramatic violations of international humanitarian law need to stop now.

Χαρακτηρίζοντας «εντελώς απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει σήμερα στη Γάζα», ο επικεφαλής του ΟΗΕ αξίωσε «αυτές οι δραματικές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου (…) να σταματήσουν αμέσως».

Η UNRWA ανακοίνωσε πως έξι εργαζόμενοί της σκοτώθηκαν σε δυο αεροπορικά πλήγματα εναντίον σχολείου που είχε μετατραπεί σε κέντρο υποδοχής εκτοπισμένων στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας σύμφωνα με την υπηρεσία, πρόκειται για το πλέον πολύνεκρο επεισόδιο για τα μέλη του προσωπικού της από το ξέσπασμα του πολέμου, την 7η Οκτωβρίου 2023.

«Ανάμεσα σε αυτούς που σκοτώθηκαν ήταν ο διευθυντής του καταφυγίου της UNRWA και άλλα μέλη του προσωπικού που παρείχαν βοήθεια στους εκτοπισμένους», τόνισε η υπηρεσία μέσω X.

Six @UNRWA colleagues killed today when two airstrikes hit a school and its surroundings in Nuseirat in the middle areas.

This is the highest death toll among our staff in a single incident.

Among those killed was the manager of the UNRWA shelter and other