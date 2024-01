Γάζα: «Επιθανάτια αγωνία χωρίς μορφίνη και οξυγόνο» – Η μαρτυρία αμερικανίδας γιατρού

Οι συνθήκες στα ελάχιστα νοσοκομεία στη Λωρίδα της Γάζας που απομένουν ακόμη σε λειτουργία είναι καταστροφική, έπειτα από σχεδόν 100 ημέρες βομβαρδισμών του στρατού του Ισραήλ. «Η μορφίνη εξαντλήθηκε», επισήμανε η αμερικανίδα γιατρός Σίμα Τζιλάνι σε ηχητικές καταγραφές της που έδωσε στη δημοσιότητα η μη κυβερνητική οργάνωση αρωγής International Rescue Committee (IRC).

Η Δρ. Τζιλάνι μόλις επέστρεψε έπειτα από αποστολή δυο εβδομάδων ομάδας της IRC στο νοσοκομείο Αλ Ακσά.

«Περιθάλπουμε ασθενείς στα πρόθυρα του θανάτου με Midazolam, που είναι αγχολυτικό, αλλά όχι αναλγητικό», τόνισε.

Σε πολλές περιπτώσεις ανθρώπων σε επιθανάτια αγωνία, το μόνο που μπορούν να κάνουν οι γιατροί είναι να ανακουφίσουν τον πόνο. Στον παλαιστινιακό θύλακο, δεν μπορούν κάνουν καν αυτό, πρόσθεσε.

Paediatrician Dr Seema Jilani, Senior Technical Advisor for Emergency Health at @RESCUEorg said “Orphaned children and babies are arriving with severe burns, shaking with fear and barely alive. My heart breaks for the children of Gaza.” pic.twitter.com/mJLITNLqTT