Γάζα: Αμερικανική ΜΚΟ λέει ότι σκοτώθηκαν τέσσερα άτομα σε ισραηλινό πλήγμα εναντίον ενός από τα κομβόι της

Η αμερικανική μη κυβερνητική οργάνωση Anera ανακοίνωσε σήμερα (30/8) στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι τέσσερις Γαζαίοι οι οποίοι συνόδευαν μια από τις αυτοκινητοπομπές της στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας σκοτώθηκαν σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα την Πέμπτη, με τον ισραηλινό στρατό να δηλώνει ότι στόχευσε “ένοπλους δράστες”.

An Israeli missile hit a convoy carrying medical supplies and fuel to an Emirati hospital in Gaza on Thursday, killing several people from a local transport company, says the American Near East Refugee Aid (Anera) group https://t.co/WV4SbOksXd pic.twitter.com/QO3NZpHXZK