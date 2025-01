Γάζα: Αγωνία για την τήρηση της εκεχειρίας – Επιμένει ο Νετανιάχου στο τελεσίγραφό του

Από μία κλωστή κρέμεται η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός για τη Λωρίδα της Γάζας, καθώς και της απελευθέρωσης των ομήρων που κρατούνται στον παλαιστινιακό θύλακα, η εφαρμογή της οποίας ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει σήμερα, Κυριακή (19/1) στις 8:30 μετά από 470 ημέρες πολέμου.

Μετά τη χθεσινή εμπλοκή, όπου το Ισραήλ τόνισε ότι δεν θα προχωρήσει στην εφαρμογή των συμφωνηθέντων αν η Χαμάς δεν αποστείλει τη λίστα με τα ονόματα των ομήρων που σκοπεύει να απελευθερώσει, όπως έχει συμφωνηθεί, οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες. Ο Νετανιάχου επιμένει στο τελεσίγραφό του ενώ ανώνυμη πηγή της Χαμάς απέδωσε την καθυστέρηση στην αποστολή του καταλόγου σε “τεχνικούς λόγους”.

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωσή του το πρωί της Κυριακής το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε πως η συμφωνία δεν θα εφαρμοστεί έως ότου η Χαμάς να παρέχει τη λίστα με τα ονόματα των ομήρων που αναμένεται να απελευθερωθούν.

«Ο πρωθυπουργός έδωσε εντολή στις IDF να διακόψουν την κατάπαυση του πυρός, η οποία υποτίθεται ότι θα τεθεί σε ισχύ στις 8:30 π.μ., δεν θα αρχίσει έως ότου το Ισραήλ αποκτήσει τον κατάλογο των απελευθερωμένων ομήρων που η Χαμάς δεσμεύτηκε να παράσχει», ανέφερε το γραφείο του Νετανιάχου στην ανακοίνωσή του.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου -με το χτεσινό διάγγελμά του- χαρακτήρισε την εκεχειρία προσωρινή και σημείωσε ότι το Ισραήλ διατηρεί το δικαίωμα να επιστρέψει στον πόλεμο, εάν χρειαστεί. Ωστόσο, ο μεσολαβητής του Κατάρ σημείωσε ότι η κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο της Γάζας θα ξεκινήσει την Κυριακή το πρωί.

Σύμφωνα με το σχέδιο που έχει συμφωνηθεί η Χαμάς θα απελευθερώσει τρεις εν ζωή αιχμάλωτες γυναίκες σε αντάλλαγμα 95 Παλαιστίνιους που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι γυναίκες και παιδιά.

BREAKING: The ceasefire in #Gaza comes into effect after 470 days of the genocide war waged by Israel against the Palestinians in the Strip. pic.twitter.com/x8Ckm8RZg6