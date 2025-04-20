Γάζα: 25 νεκροί από τις σημερινές ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές

Η παλαιστινιακή υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε ότι οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 25 ανθρώπων, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, και τραυμάτισαν δεκάδες από την αρχή της σημερινής ημέρας στην Λωρίδα της Γάζας.
Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, τουλάχιστον 1.827 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τις 18 Μαρτίου, όταν το Ισραήλ διέκοψε την δίμηνη κατάπαυση του πυρός.
Από την έναρξη της ισραηλινής επίθεσης στην Γάζα πριν από σχεδόν 18 μήνες, 51.201 έχουν συνολικά σκοτωθεί στον παλαιστινιακό θύλακα.
Χθες, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ βρίσκεται σε μία «αποφασιστική φάση» του πολέμου, χωρίς να διευκρινίσει γιατί, και ότι αυτή η φάση απαιτεί «υπομονή και αποφασιστικότητα», απέκλεισε δε το ενδεχόμενο αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων από την Λωρίδα της Γάζας, όπως ζητεί η Χαμάς.
Μόνο η στρατιωτική πίεση θα επιτρέψει την επιστροφή των ομήρων, πρόσθεσε ο Νετανιάχου.
Από τους 251 ανθρώπους οι οποίοι απήχθησαν στις 13 Οκτωβρίου 2023 από το Ισραήλ, 58 παραμένουν στον παλαιστινιακό θύλακα. Οι 34 είναι νεκροί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.
