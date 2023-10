Γαλλία: Κόντρα Μπενζεμά – Υπουργού Εσωτερικών

Τη Δευτέρα 16/10 στο γαλλικό ειδησεογραφικό κανάλι CNEWS, ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράρ Νταρμανάν κατηγόρησε τον Γάλλο-Αλγερινό ποδοσφαιριστή Καρίμ Μπενζεμά ότι όπως «όλοι το γνωρίζουμε, είναι σε διαβόητη σχέση με τους Αδελφούς Μουσουλμάνους», δηλαδή την ισλαμιστική οργάνωση που ιδρύθηκε στην Αίγυπτο.

“Mr. Karim Benzema has notorious links, as we all know, with the Muslim Brotherhood.”



Gerald Darmanin, France's Interior Minister, has levelled serious accusations at Karim Benzema during a TV interview with CNews.