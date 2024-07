Γαλλία: Επίθεση με μαχαίρι εναντίον αστυνομικού στο Παρίσι

‘Ανδρας πυροβολήθηκε και τραυματίστηκε σοβαρά αφού επιτέθηκε με μαχαίρι σε αστυνομικό κοντά στη διάσημη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι, που φιλοξενεί τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η δήμαρχος του όγδοου διαμερίσματος, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η αστυνομία προσπάθησε να πιάσει έναν πορτοφολά, που έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε έναν αστυνομικό στο χέρι. «Ο αστυνομικός υπερασπίστηκε τον συνάδελφό του και τον πυροβόλησε στο στομάχι», πρόσθεσε.

«Στη θέα της αστυνομίας, ο άνδρας τράπηκε σε φυγή βγαίνοντας από κατάστημα Louis Vuitton, με ένα μαχαίρι στο χέρι, στη συνέχεια γύρισε και τραυμάτισε έναν αστυνομικό στο αυτί», αναφέρει αστυνομική πηγή, χωρίς να διευκρινίσει τη σοβαρότητα του τραυματισμού του αστυνομικού.

#BREAKING #France Knife attack in central Paris: Police officer injured, suspect neutralized.



The incident occurred near the Champs-Élysées, with a suspect attacking a police officer before being shot by another officer. pic.twitter.com/Upq0d5mKwi