Γαλλία: Εκκενώθηκε ο πύργος του Άιφελ λίγες ώρες πριν την Τελετή Λήξης – Άνδρας προσπάθησε να σκαρφαλώσει πάνω του

Το διασημότερο παριζιάνικο μνημείο, ο Πύργος του Άιφελ εκκενώθηκε λίγες ώρες πριν την τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων 2024, καθώς εντοπίστηκε άνδρας να σκαρφαλώνει πάνω σε αυτόν.

Η αστυνομία απομάκρυνε τους επισκέπτες που βρίσκονταν στο σημείο για προληπτικούς λόγους.

Some guy is climbing on the Olympic Rings at the Eiffel Tower. You can see him on the blue ring.



Tourists are being evacuated for safety. Entry beneath the tower is closed.



He took 'climb the Eiffel Tower' too literally! #Olympics #Paris2024 @NBCOlympics @NBCNews @latimes pic.twitter.com/01BFmJqTOV