Γαλλία- δίκη Πελικό: Ανακοινώνεται η ετυμηγορία για τους 51 κατηγορούμενους – «Ευχαριστούμε Ζιζέλ» το μήνυμα για την 72χρονη

Tο δικαστήριο της Αβινιόν το οποίο εξετάζει από τις 2 Σεπτεμβρίου την υπόθεση Πελικό αναμένεται η ετυμηγορία για τους 51 κατηγορούμενους που επί μία δεκαετία υπέβαλαν σε κατά συρροή βιασμό υπό νάρκωση την 72χρονη σήμερα Ζιζέλ Πελικό. Ο δικαστής Roger Arata και οι τέσσερις συνάδελφοί του έλαβαν εισαγγελική απόφαση για ποινές φυλάκισης που κυμαίνονται από 4 έως 20 χρόνια, τη μέγιστη ποινή που μπορεί να επιβληθεί στη Γαλλία, ενώ από τους 51 κατηγορούμενους, μόνον ο σύζυγος του θύματος παραδέχεται τις κατηγορίες εναντίον του.

Ενισχυμένα είναι και τα μέτρα ασφαλείας καθώς 32 από τους κατηγορούμενους θα εμφανιστούν ελεύθεροι, καθώς δεν έχουν προφυλακιστεί, αλλά ενδέχεται να οδηγηθούν αμέσως στη φυλακή, αν καταδικαστούν.

Ο Ντομινίκ Πελικό χρησιμοποιούσε την πλέον απαγορευμένη ιστοσελίδα Coco.fr για να προσκαλέσει ντόπιους άνδρες στο σπίτι τους για να κάνουν σεξ μαζί της ενώ είχε ναρκώσει τη συζυγό του.

«Θυσιάστηκα στο βωμό της κακίας», είπε η Ζιζέλ στη δίκη.

Ο Ντομινίκ Πελικό, παρακάλεσε κατά την τελευταία ημέρα της δίκης την οικογένειά του «να δεχθεί τη συγγνώμη του» και χαιρέτισε «το θάρρος» της πρώην συζύγου του Ζιζέλ.

«Ευχαριστούμε Ζιζέλ»

«Ευχαριστούμε Ζιζέλ» γράφει το πανό που έχει τοποθετηθε μπροστά από το δικαστικό μέγαρο της Αβινιόν, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη των γυναικών προς τη γυναίκα που θέλησε «να αλλάξει στρατόπεδο η ντροπή».

Από την αρχή της δίκης αυτής των 51 ανδρών που δικάζονταν για τον βιασμό της Ζιζέλ Πελικό οι δρόμοι της Αβινιόν, στη νοτιοανατολική Γαλλία, έχουν γεμίσει από αφίσες κατά της σεξουαλικής βίας και υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών.

Τα πιο πρόσφατα μηνύματα της συλλογικότητας Αμαζόνες της Αβινιόν αναρτήθηκαν χθες Τετάρτη το βράδυ: «Δικαιοσύνη για όλες», «η ντροπή άλλαξε στρατόπεδο, η δικαιοσύνη;» και το μεγαλύτερο από όλα «ευχαριστούμε».

Η 72χρονη Ζιζέλ Πελικό αρνήθηκε η δίκη να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, κάτι που θα μπορούσε να ζητήσει ως θύμα βιασμού, και προτίμησε να αντιμετωπίσει δημοσίως τους άνδρες που τη βίασαν. Ένα γεγονός που την έχει αναγάγει σε προσωπικότητα του φεμινισμού.

«Την ευχαριστούμε διότι για πολλές γυναίκες θύματα βιασμού πλέον η ντροπή έχει αλλάξει στρατόπεδο», δήλωσε η Πασκάλ Πλατάρ.

Μπροστά από το δικαστήριο μια 69χρονη γυναίκα περιμένει από τις 05:20 το πρωί, όπως κάθε πρωί από τις 2 Σεπτεμβρίου που ξεκίνησε η δίκη. Η Μπερναντέτ Τεϊσονιέρ, συνταξιούχος από την περιοχή της Αβινιόν, εκφράζει την ευγνωμοσύνη της και τον θαυμασμό της για τη Ζιζέλ Πελικό.

Όπως δεκάδες άλλοι άνθρωποι στην αίθουσα του δικαστηρίου χειροκροτούσε τη Ζιζέλ Πελικό κάθε ημέρα.

Σχεδόν 180 μέσα ενημέρωσης – εκ των οποίων 86 ξένα—έχουν λάβει άδεια να είναι παρόντα στην αίθουσα.

Για τη Μπερναντέτ όμως «πιο σημαντικά είναι όλα όσα έγιναν πριν τη δίκη»: «να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε πώς αυτός ο κύριος έφτασε σε αυτό το σημείο, γιατί οι άνδρες, όταν μπήκαν στο δωμάτιο της Πελικό, συνέχισαν τις πράξεις τους την ώρα που αυτή ήταν αναίσθητη αντί να φύγουν αμέσως».

