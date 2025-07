Φωτιά στη Σαρδηνία: 200 λουόμενοι απομακρύνθηκαν με ταχύπλοα – Τα ενδεχόμενα που εξετάζονται

Πανικός προκλήθηκε χθες στη Σαρδηνία μετά την εκδήλωση φωτιάς στην ορεινή περιοχή Ρίου Τρόττου, στα σύνορα μεταξύ Καστιάδας και Βιλασίμιους, η οποία προχώρησε γρήγορα στην ακτή.

Οι φλόγες εξαπλώθηκαν με εξαιρετική ταχύτητα, ενισχυμένες από τους δυνατούς ανέμους, που τροφοδότησαν το μέτωπο της πυρκαγιάς, καθιστώντας πολύ δύσκολες τις πρώτες προσπάθειες περιορισμού. Μέσα σε λίγα λεπτά, το χαρακτηριστικό πράσινο τοπίο καταστράφηκε ολοσχερώς, σύμφωνα με τη La Nuova.

Ο συναγερμός σήμανε όταν ο καπνός άρχισε να καλύπτει την ακτή, προκαλώντας πανικό σε εκατοντάδες λουόμενους. Κάποιοι βρέθηκαν παγιδευμένοι, με τις οδούς διαφυγής μπλοκαρισμένες από τον καπνό ή πλημμυρισμένες από τις φλόγες. Η εκκένωση έγινε υπό κρίσιμες συνθήκες: πολλοί τουρίστες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν βιαστικά πετσέτες, ομπρέλες και τσάντες.

Κάποιοι κατάφεραν να τρέξουν με τα πόδια προς τη θάλασσα, ενώ περίπου 200 άτομα απομακρύνθηκαν δια θαλάσσης από την Ακτοφυλακή, η οποία επενέβη με ταχύπλοα και φουσκωτές βάρκες. Δεν υπήρξαν τραυματίες. Μεταξύ αυτών που αποβιβάστηκαν ήταν μια γυναίκα στον έκτο μήνα εγκυμοσύνης και ένα παιδί με άσθμα.

Wildfire hits Sardinia, Italy!! 102 people including kids, fled by sea. Those burnt cars looks like the Hawaii incident, with similar charred frames and debris from the 2023 Maui fire! 😳😳 pic.twitter.com/PKt1CFwoqz