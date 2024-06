Φωτιά σε διάσημη αγορά στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης κατέκαψε πάνω από 1.000 ζώα – Σοκαριστικές εικόνες

Περίπου 1.000 ζώα σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς στη διάσημη υπαίθρια αγορά Chatuchak της Μπανγκόκ στην Ταϊλάνδη νωρίς σήμερα το πρωί, η οποία κατέστρεψε σχεδόν 100 καταστήματα. Πουλιά, σκύλοι, γάτες και φίδια κάηκαν μέχρι θανάτου στα κλουβιά τους στο τμήμα της αγοράς για τα κατοικίδια ζώα.

Η πυρκαγιά, σύμφωνα με αξιωματούχους, ξεκίνησε από ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα και χρειάστηκε περίπου μία ώρα για να τεθεί υπό έλεγχο. Παράλληλα, πρόσθεσαν πως δεν έχουν αναφερθεί ανθρώπινα θύματα ή τραυματισμοί.



Η συγκεκριμένη αγορά είναι μία από τις μεγαλύτερες της Νοτιοανατολικής Ασίας με δεκάδες χιλιάδες καταστήματα να στριμώχνονται στα στενά δρομάκια της Μπανγκόκ. Είναι επίσης η μεγαλύτερη και πιο γνωστή από τις αγορές του Σαββατοκύριακου στην Ταϊλάνδη και λέγεται ότι προσελκύει σχεδόν 200.000 τουρίστες κάθε Σάββατο και Κυριακή.

Αλλά το τμήμα που πουλάει κατοικίδια είναι ανοιχτό όλη την εβδομάδα. Αυτό αντιπροσωπεύει περίπου 4 από τα 27 τμήματα της αγοράς Chatuchak και είναι αναμφισβήτητα το πιο αμφιλεγόμενο εμπόριο της.

Αυτή η ζώνη της αγοράς υποβάλλεται σε τακτικές επιθεωρήσεις και έχει επικριθεί για τις κακές συνθήκες διαβίωσης των ζώων, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε υψηλά ποσοστά ασθενειών και θανάτων.



Η πυρκαγιά προκάλεσε ζημιές στα περισσότερα από τα 118 καταστήματα της ζώνης των κατοικίδιων ζώων, η οποία καλύπτει περίπου 1.400 τετραγωνικά μέτρα , σύμφωνα με μια προκαταρκτική επιθεώρηση. Μια ιδιοκτήτρια καταστήματος που ονομάζεται Meecha δήλωσε στο διαδικτυακό ειδησεογραφικό πρακτορείο Thaiger ό,τι ξύπνησε από τις κραυγές των ζώων στο πατάρι πάνω από το κατάστημά της. «Ξαφνικά, πυκνός καπνός γέμισε τον αέρα, καθιστώντας αδύνατη την αναπνοή». Η ίδια σκαρφάλωσε από ένα παράθυρο για να σωθεί.

Ορισμένοι ιδιοκτήτες καταστημάτων ζουν στην αγορά, αλλά δεν είναι σαφές πόσοι βρίσκονταν εκεί όταν ξέσπασε η φωτιά.

Σύμφωνα με το περιφερειακό γραφείο Chatuchak, η πυρκαγιά ξεκίνησε γύρω στις 04:10 τοπική ώρα την Τρίτη (21:10 ώρα Ελλάδας τη Δευτέρα) και έσβησε 30 λεπτά αργότερα.

Oι εικόνες στο διαδίκτυο δείχνουν εκτεταμένα τμήματα να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες και κλουβιά να έχουν απανθρακωθεί. Ορισμένα φαίνεται να έχουν καεί εντελώς. Πλάνα στην τοπική τηλεόραση δείχνουν καταστηματάρχες να μαζεύουν νεκρά φίδια και να τα τοποθετούν σε κουτιά έξω από τα καταστήματά τους.

Η ομάδα People for the Ethical Treatment of Animals (Peta) δήλωσε ό,τι η πυρκαγιά «υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για δράση». Τα ζώα δεν είναι δικά μας για να τα χρησιμοποιούμε για την ψυχαγωγία μας. Η Peta καλεί την κυβέρνηση της Ταϊλάνδης να διασφαλίσει ό,τι «αυτή η εγκατάσταση, όπου τα αιχμάλωτα ζώα υποφέρουν, δεν θα ξανανοίξει ποτέ», δήλωσε ο ανώτερος αντιπρόεδρος της οργάνωσης Τζέισον Μπέικερ.

Το Ίδρυμα Φίλων της Άγριας Ζωής στην Ταϊλάνδη χαρακτήρισε την αγορά Chatuchak ως «ντροπή για την Μπανγκόκ».

«Πολλά από αυτά τα φτωχά ζώα εισάγονται λαθραία στη χώρα, συχνά παράνομα. Είναι ανήθικο, σκληρό, αποτελεί κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια και είναι εντελώς περιττό», δήλωσε ο διευθυντής του ιδρύματος Edwin Wiek. «Η μητροπολιτική διοίκηση της Μπανγκόκ πρέπει να δράσει και να σταματήσει αυτή την παράλογη σκληρότητα προς τα ζώα», είπε.

