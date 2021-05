Η Ε.Ε είναι “έτοιμη να συζητήσει” άρση της πατέντας για τα εμβόλια κατά της Covid

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι «έτοιμη να συζητήσει» άρση της πατέντας για τα εμβόλια κατά της Covid, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Ταυτόχρονα κάλεσε “όλους τους παραγωγούς εμβολίων να επιτρέψουν την εξαγωγή και να αποφύγουν κάθε περιορισμό που μπορεί να διαταράξει τις (φαρμακευτικές) εφοδιαστικές αλυσίδες”

Η πρόεδρος της Κομισιόν, σε ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας, δήλωσε πως «Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επίσης έτοιμη να συζητήσει προτάσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης κατά αποτελεσματικό και ρεαλιστικό τρόπο.»

