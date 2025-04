Φλόριντα: Πολλοί τραυματίες μετά από σύγκρουση φέρι μποτ με σκάφος

Πολλοί τραυματίες έχουν αναφερθεί στο Κλίαργοτερ της Φλόριντα μετά από σύγκρουση φέριμποτ με σκάφος κοντά στη γέφυρα Memorial Causeway της πόλης.

Σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους το φέρι μποτ, στο οποίο επέβαιναν 40 άτομα χτυπήθηκε από ένα σκάφος, το οποίο μετά τη σύγκρουση εγκατέλειψε το σημείο.

Η αστυνομία και η πυροσβεστική υπηρεσία έφτασαν στο σημείο.

The ferry came to rest on a sandbar just south of the Memorial Causeway bridge. All patients and passengers have been removed from the boat. https://t.co/eSV1lRVPdq — Clearwater Police Department (@myclearwaterPD) April 28, 2025

Το αστυνομικό τμήμα του Κλίαργουότερ ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ειδοποιήθηκαν τα κοντινά νοσοκομεία και εκδόθηκαν «πολλαπλές ειδοποιήσεις για τραυματίες». Μάλιστα δύο από τους πιο σοβαρά τραυματισμένους ανθρώπους μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία με ελικόπτερα.

«Στο δυστύχημα ενεπλάκη το πλοίο Clearwater Ferry, στο οποίο επέβαιναν περισσότερα από 40 άτομα», ανέφερε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι η αμερικανική ακτοφυλακή θα αναλάβει την έρευνα για το περιστατικό.

📸: The local fire department of Clearwater Florida has declared a mass casualty event. According to US Coast Guard Sector St Petersburg, they were notified at approximately 8:40 p.m. Sunday of a collision between the Clearwater Ferry and a recreational vessel near the Memorial… pic.twitter.com/FR9lFeRiYY — Kagan.Dunlap (@Kagan_M_Dunlap) April 28, 2025

«Όλοι οι τραυματίες προέρχονται από το πλοίο. Το σκάφος που χτύπησε το πλοίο εγκατέλειψε το σημείο», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Έξι ασθενείς «κηρύχθηκαν σε «κατάσταση συναγερμού», λόγω των τραυμάτων τους, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς.

«Το πλοίο ακινητοποιήθηκε σε έναν αμμώδη ύφαλο ακριβώς νότια της γέφυρας Memorial Causeway. Όλοι οι ασθενείς και οι επιβάτες απομακρύνθηκαν», πρόσθεσε η αστυνομία.

BREAKING: Ferry crashed into bridge with 42 people on board in Clearwater, Florida. Multiple red tag victims. Young victims are being transported to John Hopkins All Children’s Hospital right now. Officers are getting into contact with the Coast Guard.pic.twitter.com/8MOI936SlA — Noteworthy News (@newsnoteworthy) April 28, 2025

Ήταν το τέλος του 17ήμερου Φεστιβάλ Sugar Sand και πολλοί άνθρωποι έπαιρναν το φέρι για να πηγαινοέρχονται στο φεστιβάλ, ανέφεραν δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης.

Μια θυγατρική εταιρεία του ABC News επικαλέστηκε τον δήμαρχο του Κλίαργουότερ Μπρους Ρέκτορ, ο οποίος ανέφερε ότι το σκάφος με το οποίο συγκρούστηκε με το φέρι ήταν ιδιωτικό.

