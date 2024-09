«Φλέγεται» η Μέση Ανατολή: Μια ανάσα από λιβανέζικο έδαφος οι χερσαίες δυνάμεις του Ισραηλινού στρατού

Δραματικές είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή καθώς κλιμακώνονται οι πολεμικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο έδαφος του Λιβάνου. «Είμαστε πιο κοντά στο στόχο μας μετά την εξόντωση του Νασράλα», δήλωσε ο Νετανιάχου, με τον Ισραηλινό στρατό να συνεχίζει τις εκκαθαρίσεις υψηλόβαθμων στελεχών της Χεζμπολάχ, αφήνοντας την φιλοϊρανική παραστρατιωτική οργάνωση χωρίς ηγετική ομάδα.

Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον του λιμανιού και των υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας της Χοντέιντα, μιας πόλης στη δυτική Υεμένη που ελέγχεται από τους αντάρτες Χούθι, μετέδωσε το τοπικό τηλεοπτικό κανάλι Al Massirah.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ από την πλευρά τους ανακοίνωσαν ότι στην επιχείρηση αυτή συμμετείχαν «δεκάδες» μαχητικά αεροσκάφη.

Oil reservoirs, refineries, power plants, and airport in Houthi-controlled Yemen are up in flames right now





