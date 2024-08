Φλέγεται η Μέση Ανατολή – Η Χεζμπολάx εξαπέλυσε επίθεση στο Ισραήλ ως αντίποινα για τον θάνατο του Φουάντ Σουκρ – Οι IDF «σφυροκοπούν» τον Λίβανο

Το λιβανικό κίνημα Χεζμπολάχ ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του Ισραήλ με μεγάλο αριθμό drones, σε αντίποινα για τη δολοφονία ηγετικού στελέχους του στρατιωτικού της βραχίονα, του Φουάντ Σουκρ, σε ισραηλινό αεροπορικό βομβαρδισμό σε προάστιο της Βηρυτού τον περασμένο μήνα.

Νωρίτερα ο Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νωρίς το πρωί της Κυριακής ότι πραγματοποιεί προληπτικά πλήγματα στον Λίβανο, αφού εντόπισε προετοιμασίες για επιθέσεις «μεγάλης κλίμακας» από την υποστηριζόμενη από το Ιράν λιβανέζικη οργάνωση Χεζμπολάχ.

Massive Strikes now by the Israeli Air Force and Artillery on Hezbollah Targets across Southern Lebanon. pic.twitter.com/FvEPxJQwGy

«Σε μια πράξη αυτοάμυνας για την απομάκρυνση αυτών των απειλών, ο (ισραηλινός στρατός) πλήττει τρομοκρατικούς στόχους στο Λίβανο, από τους οποίους η Χεζμπολάχ σχεδίαζε να εξαπολύσει τις επιθέσεις της εναντίον ισραηλινών πολιτών», δήλωσε σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Χ ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι.

Ο Χαγκάρι προειδοποίησε ότι η Χεζμπολάχ «σύντομα θα εκτοξεύσει ρουκέτες και πιθανώς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Ισραήλ».

Οι σειρήνες ήχησαν στο βόρειο Ισραήλ αμέσως μετά την προειδοποίηση. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ενεργοποίησαν τις σειρήνες της αεράμυνας, που καλούν τους κατοίκους να σπεύσουν σε καταφύγια, στο βόρειο τμήμα της χώρας, τομέα που γειτονεύει με τον Λίβανο.

📍 Hezbollah still attacking Israel iron dome still intercepting This has been a massive attack. 📍 pic.twitter.com/pvPE3QS5RN

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκάλαντ ανακοίνωσε πως κήρυξε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στο εσωτερικό μέτωπο για 48 ώρες, ταυτόχρονα με την ανακοίνωση του λιβανικού κινήματος Χεζμπολάχ.

Το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ συγκλήθηκε να συνεδριάσει εκτάκτως στις 07:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, εν μέσω εντατικών βομβαρδισμών που εξαπέλυσε η πολεμική αεροπορία εναντίον θέσεων και εγκαταστάσεων της Χεζμπολάχ στον Λίβανο και της επίθεσης της λιβανέζικης οργάνωσης.

Σύμφωνα με τις IDF μέχρι στιγμής έχουν εκτοξευθεί από τον Λίβανο τουλάχιστον 150 πύραυλοι και όπως φαίνεται σε βίντεο που ανέβηκαν στα social media έχει ενεργοποιηθεί η αεράμυνα του Ισραήλ, το επονομαζόμενο «Iron Dome»

‼️The #Israel Defense Force has made a statement announcing the launch of a wide-scale attack on #Hezbollah positions throughout southern #Lebanon based on intelligence that claim that the group was planning on attacking Israel immediately or in the coming hours. pic.twitter.com/DKA17nqF19