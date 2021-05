Φλέγεται η Μ. Ανατολή – Προσπάθεια διαμεσολάβησης από ΗΠΑ και Ρωσία – Διπλή σύγκρουση για το Ισραήλ

Ο πιο πρόσφατος απολογισμός από τη Γάζα, επιβεβαιώνει 100 νεκρούς, ανάμεσά τους 17 παιδιά, και σχεδόν 400 τραυματίες, ενώ από την πλευρά του Ισραήλ αναφέρονται 7 θύματα, ανάμεσά τους αγόρι 6 ετών, από τις 1500 ρουκέτες που “έστειλαν” Χαμάς και Τζιχάντ. Ένα λιντσάρισμα “απίστευτου μίσους” πρόστέθηκε στο πολεμικό σκηνικό την ώρα που ο ίδιος ο Ισραηλινός πρόεδρος Ρεουβέν Ρίβλιν προειδοποιεί ότι στις πόλεις με μεικτό, αραβικό και ισραηλιτικό πληθυσμό, απειλείται αλληλοεξόντωση. Σοκ προκαλεί η απευθείας μετάδοση από την τηλεόραση του λιντσαρίσματος ενός άνδρα, που θεωρήθηκε πως ήταν Άραβας από τους δράστες, κοντά στο Τελ Αβίβ. Το θύμα σύρθηκε έξω από το αυτοκίνητό του και δέχτηκε ανελέητα χτυπήματα μέχρι που έχασε τις αισθήσεις του.

This is what ethno-nationalism does. Not one penny of American taxpayer dollars should be sent to Israel. This is what an apartheid system looks like. You cannot defend it. https://t.co/3jNtQhM2Gs

Οπαδοί της ισραηλινής άκρας δεξιάς διαδήλωσαν σε όλη τη χώρα, εμπλεκόμενοι σε συγκρούσεις με τις δυνάμεις επιβολής της τάξης αλλά και με ισραηλινούς Άραβες, στη Λοντ, στη Χάιφα και αλλού.

Η εικόνα χώρας βυθισμένης σε διπλή σύγκρουση, με μέτωπο κατά της ισλαμικής Χαμάς αλλά και εσωτερική αναταραχή, ενισχύεται καθώς οπαδοί της ισραηλινής άκρας δεξιάς διαδηλώνουν και συγκρούονται με ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας αλλά και με ισραηλινούς Άραβες, στη Λοντ, στη Χάιφα και άλλες πόλεις.

Οι σειρήνες της αεράμυνας ήχησαν και στον ισραηλινό βορρά

Αντιπυραυλικός συναγερμός ήχησε τα μεσάνυχτα στο νότο, στη μητρόπολη Τελ Αβίβ, αλλά για πρώτη φορά από τη Δευτέρα και στον βορρά.

Πρέπει μέσα σε ενάμισι λεπτό να βρεθείς στο καταφύγιο», είπε στη συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή της ΕΡΤ «Από τις Έξι» ο πολιτικός μηχανικός, Νικόλας Καψάλης, ο οποίος μαζί με την οικογένεια του ζουν την ανάφλεξη των συγκρούσεων στο Ισραήλ τις τελευταίες ημέρες.

Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ρουκέτα έπληξε πολυκατοικία στην Πετά Τικβά, κοντά στο Τελ Αβίβ.

1500 ρουκέτες από τη Χαμάς στην ισραηλινή επικράτεια

Με τις νέες εκτοξεύσεις, ο αριθμός των ρουκετών που έχουν βληθεί εναντίον της επικράτειας του Ισραήλ από ένοπλες οργανώσεις στη Λωρίδα της Γάζας έφθασε τις περίπου 1.500.

Terrorists recently fired another barrage of rockets from Gaza toward the Israeli city of Ashkelon.

We intercepted the rockets with the Iron Dome Aerial Defense System, and are now striking Hamas terror targets. pic.twitter.com/5i87BRAgDn

