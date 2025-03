Φινλανδία: Δικαστήριο καταδίκασε Ρώσο για εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία

Δικαστήριο στη Φινλανδία ανακοίνωσε σήμερα ότι έκρινε ένοχο έναν Ρώσο για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου στην ανατολική Ουκρανία το 2014 και το 2015, καταδικάζοντάς τον σε ισόβια κάθειρξη.

Η δίκη του Γιαν Πετρόβσκι, που είναι επίσης γνωστός ως Βόισλαβ Τόρντεν, είναι μια από τις λίγες υποθέσεις που εισαγγελείς εκτός της Ουκρανίας ζητούν δικαιοσύνη για θύματα εγκλημάτων πολέμου σε μια σύγκρουση που ξεκίνησε πολύ πριν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Πετρόβσκι, που γεννήθηκε το 1987, βρέθηκε αντιμέτωπος με πέντε κατηγορίες που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του στην περιφέρεια Λουχάνσκ της ανατολικής Ουκρανίας πριν από μια δεκαετία.

Ο Πετρόβσκι, στον οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ από το 2022, αρνείται όλες τις κατηγορίες, δήλωσε ο δικηγόρος του Χέικι Λαμπέλα στο δικαστήριο του Ελσίνκι τον περασμένο Δεκέμβριο.

