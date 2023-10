Φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές εισέβαλαν σε αεροδρόμιο του Νταγκεστάν όπου θα προσγειωνόταν αεροσκάφος από το Ισραήλ

Πτήση από το Ισραήλ προς τη Ρωσική Δημοκρατία του Νταγκεστάν σήμερα (29/10) αναγκάστηκε να εκτραπεί από τον προορισμό της στην πρωτεύουσα Μαχατσκάλα, αφού φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές εισέβαλαν στο αεροδρόμιο, επιδιώκοντας να επιτεθούν στους Ισραηλινούς στον χώρο των αφίξεων, σύμφωνα με πολλές αναφορές.

Σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης Izvestia και RT, πολλοί άνδρες μπήκαν δια της βίας στο αεροδρόμιο και σκαρφάλωσαν στη στέγη του τερματικού σταθμού ενώ άλλοι έφτασαν στον διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης. Βίντεο που αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα Telegram δείχνουν δεκάδες άτομα να ανοίγουν δια της βίας τις πύλες του τερματικού σταθμού και άλλους να προσπαθούν να ελέγξουν τα αυτοκίνητα που βγαίνουν από το αεροδρόμιο. Σε ένα βίντεο ένας άνδρας έχει σκαρφαλώσει στο φτερό ενός αεροπλάνου της ρωσικής εταιρείας Red Wings.

Ο εξειδικευμένος ιστότοπος Flightradar ανέφερε ότι μια πτήση αυτής της εταιρίας, προερχόμενη από το Τελ Αβίβ, προσγειώθηκε στις 19.00, τοπική ώρα. Το ανεξάρτητο ρωσικό μέσο Sota μετέδωσε ότι επρόκειτο για μια πτήση τράνζιτ που θα απογειωνόταν ξανά στις 21.00, συνεχίζοντας το ταξίδι προς τη Μόσχα.

Προς το παρόν είναι άγνωστο αν το αεροσκάφος παραμένει στον διάδρομο του αεροδρομίου και σε τι κατάσταση βρίσκονται οι επιβάτες του.

Πολλοί από τους διαδηλωτές, προτού να διεισδύσουν στον τερματικό σταθμό, επιχείρησαν να ελέγξουν τα διαβατήρια ανθρώπων που έβγαιναν από το αεροδρόμιο, αναζητώντας ανάμεσά τους Ισραηλινούς πολίτες. Ένας από αυτούς διακρίνεται σε ένα βίντεο να κρατά ένα πλακάτ με το σύνθημα «Οι δολοφόνοι παιδιών δεν έχουν θέση στο Νταγκεστάν» ενώ άλλοι φωνάζουν «Αλλάχ ακμπάρ».

Πλάνα έδειξαν έναν όχλο να διεισδύει σε τερματικό σταθμό του αεροδρομίου αφού έμαθε για την εισερχόμενη πτήση.

Rioters are still attempting to find a way onto the RedWings Flight from Israel on the Tarmac at Makhachkala International Airport in Dagestan, while continuing to shout “Allahu Akbar” and raising the Palestinian Flag near the Plane. pic.twitter.com/HXne4NRzTj — OSINTdefender (@sentdefender) October 29, 2023

BREAKING:



A lynch mob has stormed the International Airport in Dagestan, Russia to search for Jewish passengers as a plane from Tel Aviv is landing.



Putin’s propaganda has been heavily targeting Jews in recent days.



Thousands of angry men on site. pic.twitter.com/YwJvTYFNgg — Visegrád 24 (@visegrad24) October 29, 2023

Η αντίδραση του ΥΠΕΞ του Ισραήλ

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ αναφέρει ότι αναμένει από τις αρχές της Ρωσίας να προστατεύσουν τους Ισραηλινούς και τους Εβραίους και να πατάξουν οποιονδήποτε τους απειλεί.

In a statement on the unrest in #Dagestan, #Israel’s foreign ministry says it expects #Russia’s authorities to safeguard Israelis and Jews and to crack down on anyone threatening them.https://t.co/hwNZsfgG02 pic.twitter.com/62vIjBlz8K — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 29, 2023

