Φιλιππίνες: Νεκροί τρεις αλιείς στη Νότια Σινική Θάλασσα – Το σκάφος τους χτυπήθηκε από ξένο εμπορικό πλοίο

INCIDENT REPORT: The @coastguardph responds to a maritime incident involving a Filipino fishing boat rammed by an unidentified foreign commercial vessel transiting the vicinity waters off Bajo de Masinloc (BDM).



